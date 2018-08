Unwetter in Südfrankreich: Erste Eltern holen Kinder aus Frankreich ab

Zeltlager aus Leverkusen überschwemmt : Erste Eltern holen Kinder aus Frankreich ab

Foto: AFP/BORIS HORVAT 11 Bilder Überschwemmung in französischem Ferienlager mit Kindern aus Leverkusen

Nimes/Leverkusen Die Behörden in Südfrankreich wollen an diesem Freitag die Suche nach einem vermissten Leverkusener fortsetzen. Er war Betreuer in einem Zeltlager mit rund 80 Kindern. Am Morgen sind Eltern in Frankreich angekommen, die ihre Kinder nach Hause holen wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das ehemalige Zeltlager der Leverkusener in Saint-Julien-de-Peyrolas am Fluss Ardèche ist völlig zerstört: Fahrräder liegen im Schlamm, Laternen sind umgeknickt. Ein Wohnwagen mit Vorzelt wurde von den Wassermassen gegen einen Baum gedrückt und stark beschädigt. Überall steht noch das Wasser. Das Zeltlager war wegen des Unwetters am Donnerstag geräumt worden. Das Hochwasserwarnsystem habe funktioniert, ein Signalhorn habe die Teilnehmer vor der Gefahr gewarnt, berichteten die Helfer. Doch viele Kinder und Betreuer der St.-Antonius-Gemeinde waren noch auf dem Platz, als der Campingplatz am Donnerstag komplett überspült wurde.

Der Wohnwagen des 66-jährigen Betreuers der Gruppe war von der Überschwemmung mitgerissen und zerstört worden. Die Polizei startete eine große Suchaktion. Am Freitag wird auch ein Hubschrauber eingesetzt, berichtete der Fernsehnachrichtensender BFMTV unter Berufung auf die Präfektur in Nîmes. Das französische Rote Kreuz betreut die rund 80 Kinder und 40 Betreuer der Gruppe aus Leverkusen in einer Mehrzweckhalle.

Die Nacht sei einigermaßen ruhig verlaufen, berichtet die St.-Antonius-Gemeinde auf Facebook. Der Rücktransport der Kinder soll so schnell wie möglich laufen. Doch während der Ferienzeit ist es schwierig, kurzfristig Busse zu bekommen, sagte eine Helfer unserer Redaktion.



Leverkusener Feriencamp in Frankreich überschwemmt : Besorgte Eltern schicken Kleidung und Schlafsäcke ins Zeltlager

zurück

weiter

Noch am Abend schickte die Gemeinde zwei Transporter mit Hilfsgütern wie Kleidung, Schlafsäcken und Kissen nach Frankreich. Vielen Kindern blieb nur, was sie am Leib trugen, als das Unwetter über den Zeltplatz hereinbrach.

Foto: Uwe Miserius 6 Bilder Leverkusener sammeln für überschwemmtes Ferienlager in Frankreich

Seit 61 Jahren organisiert die Gemeinde Ferienfahrten in Zeltlager nach Frankreich, seit 1984 findet es in Saint Julien statt. 2006 hatte der Veranstalter den Zeltplatz von einem niedriger gelegenen Platz auf einen höheren Bereich verlegt. Nach diesem Unglück benötige man dringend Spenden, sagen die Organisatoren. „Wir stehen am Anfang und wissen nicht wirklich, was auf uns zukommt. Aber wir wissen sicher, dass wir finanzielle Hilfe benötigen werden!“, heißt es auf Facebook.

Die gesamte Region in Südfrankreich war am Mittwoch von heftigen Regenfällen getroffen worden. Mehrere Campingplätze wurden geräumt. Hunderte Feuerwehrleute und Polizisten waren im Einsatz.

(top/bu/dpa)