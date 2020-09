Beschluss in Leverkusen : Bahnhofsdächer in Opladen sollen länger werden

Leverkusen Die Bezirksvertretung 2 hat einem Antrag der CDU zugestimmt, nach dem die Überdachung des Zugbahnhofs Opladen verlängert werden soll. Beim Neubau des Bahnhofs Opladen sei die Überdachung der Bahnsteige 1 und 2/5 gemäß dem Standard der Deutschen Bahn gebaut worden, heißt es in dem Antrag.

Keine Zustimmung fand ein Antrag von Opladen Plus. Er sieht eine Verschönerung der Dächer des neuen Busbahnhofs Opladen vor, der am Donnerstag offiziell eröffnet wird. „Das neue Dach wirkt eher lustlos, lieblos und schlicht. Die Flächen unter dem neuen Dach sind dunkel“, schreibt OP plus. Ein Neon-Schriftzug in Schreibschrift „Busbahnhof Opladen“ auf dem Mitteldach könnte das Bauwerk beispielsweise aufwerten. „Vielleicht gelingt es über einen Ideenwettbewerb, dem funktionalen Bauwerk eine städtebauliche Note zu geben“, hieß es weiter.