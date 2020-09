Nachhaltigkeit in Leverkusen : Faire Woche soll Umweltbewusstsein stärken

Eine Sammelbox für ausgediente Handys. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Zwei Schülerinnen der Marienschule haben einen Sammelkasten aufgestellt, wo ausgediente Handys abgegeben werden können. Die Rohstoffe werden recycelt und dem Kreislauf zugeführt.

Von Sara Hellmann

Konsumverhalten, Fair Trade – die Corona-Krise gibt vielen Menschen die Zeit, in sich zu gehen. Genau diese Punkte hat das Projekt „Faire Woche“ zu Hauptthemen gewählt. Dieses Jahr geht es um „Nachhaltige Produkte und Konsum“.

Obwohl es coronabedingt nicht ganz so viele Veranstaltungen wie in den vorherigen Jahren gibt, finden dafür Mitmach-Aktionen statt. Pauline Berngen und Joelina Kerber sind Oberstufenschülerinnen an der Marienschule in Leverkusen Opladen und haben es sich zum Ziel gesetzt, mit der Hilfe ihrer Lehrer Oliver Adrian und Katrin Böhlefeld von der „Fair Trade AG“, das Umwelt- und Konsumbewusstsein ihrer Mitschüler zu wecken. „Wir haben mit einem Wettbewerb für ‚saubere Klassenräume‘ unseren Mitschülern die Wichtigkeit der Mülltrennung näher zu bringen“, berichtet Joelina. Neben den in der Schule vertriebenen Fairtrade-Produkten – Süßigkeiten und Essen, fair gehandelte Schul-Pullover und Fairtrade-Kaffee im Lehrerzimmer – nehmen sie jetzt ebenfalls an der „Handy-Recycling-Challenge“ teil. Dafür haben die beiden Schülerinnen einen Sammelkasten in ihrer Schule aufgestellt. Wer daheim noch ein altes Handy hat, kann es mitnehmen und dort hinein werfen.

Die Handy-Recycling-Challenge unterstützt auch Norbert Hölzer, Mitgründer des „Eine-Welt-Ladens“ in Schlebusch und Vorsitzender der Initiative „Eine Welt“. Er und seine ehrenamtlichen Mitarbeiter haben ebenfalls Sammelkästen in Leverkusen aufgestellt. Alle Abgaben gehen dann später an eine Recycling-Firma in Köln, welche die recyclebaren Rohstoffe herausfiltern und dem Rohstoffkreislauf zuführen.