Kunst in Leverkusen : Kunstbasar am Obstweg lockt Besucher an

Kunstbasar am Obstweg lockt Besucher an

Kunst in Leverkusen

Leverkusen Ein Kollektiv aus Leverkusen hat eine Veranstaltung organisiert, wo Künstler aus verschiedenen Richtungen ihre Werke präsentieren können.

Lange haben Künstler auf Ausstellungen und Events verzichten müssen. Eine Gruppe aus 20 Ausstellern hat einen Weg gefunden, auch in Corona-Zeiten unter Einhaltung der Hygiene-Auflagen ihre Kunst zu präsentieren. Am Sonntag veranstalteten sie den „Kunstbasar am Obstweg“, wo sie ihre Bilder, Skulpturen, Keramiken und Nähereien ausstellten. „Es war wie ein kleines schönes Festival“, sagt Ninel Prodan-Luchkovsky. Sie hat das Ganze unter anderem mit Norbert Kaluza und Gabriele Schwietz organisiert.