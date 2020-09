Die Partei-Kandidat Christian Alexander Langer : Die Wähler mit Satire erreichen

Leverkusen Die Partei möchte den Politikern vorhalten, was im System alles schief läuft. Das sei teilweise schon Realsatire.

Der Auftrag der Wähler ist klar: Der Politik aufzuzeigen, was in dem politischen System alles schief läuft, den Spiegel vorhalten. Das macht die von Redakteuren des Satire-Magazins Titanic gegründete Partei mit dem, was sie am besten können, mit Satire. Damit möchte Langer auch in Leverkusen punkten. Denn sie begegne ihm in Leverkusen überall, etwa bei der Diskussion um die Rheinbrücke. Langers Vorschlag: Einfach eine Mauer quer über die heutige Brücke bauen, das würde die Umweltbelastung deutlich reduzieren. Und die City C bis zur langfristigen Lösung eine Schlafstätte für Obdachlose einzurichten, löse das soziale Problem und belebe gleichzeitig die City.