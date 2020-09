Kostenpflichtiger Inhalt: Diskussion in Leverkusen : Rezepte gegen Parkplatznot in Opladen

Oase für genervte Parkplatzsucher an der Kämpchenstraße: Der Platz soll auf Dauer erhalten bleiben, fordert Opladen Plus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Opladen plus will den öffentlichen Parkplatz an der Kämpchenstraße nahe der Fußgängerzone verschönern und seinen Bestand garantieren. Eine Parkgarage der Verwaltung soll nachts geöffnet werden.