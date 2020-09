Wahlkampf in Leverkusen : Welcher Weg führt ins Rathaus?

Uwe Richrath ist der amtierende Oberbürgermeister. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Während der Amtsinhaber Richrath mit seinem Namen wirbt, setzt Herausforderer Schönberger auf seine Partei. Die Grünen wirken zu lieb.

Am 13. September wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Nicht nur die neuen Stadträte, sondern auch die Bürgermeister. Axel Kaechele, der Geschäftsführer der Werbeagentur Herrmann//Kaechele, wirft einen Blick auf die Plakatierungen der vier aussichtsreichsten Kandidaten in Leverkusen.

Da wäre zum Einen Uwe Richrath von der SPD. Er ist seit fünf Jahren Oberbürgermeister. „Er zeigt sich im Wahlkampf etabliert im Umgang mit den Bürgern“, sagt der Experte. Er zeige den Wählern, dass er vor Ort ist. „Er profitiert von seiner Position als Oberbürgermeister, weil er dadurch in diese Situationen kommt. Gleichzeitig bleibt er deswegen aber auch authentisch“, ordnet Kaechele ein. Es sei ein vollkommen anderer Ansatz als vor fünf Jahren, als Richrath einen sehr unkonventionellen Wahlkampf führte und sich etwa in Superman-Pose über die Stadt schwebend präsentierte.

Info Der Druck lastet auf Uwe Richrath Wechsel In Leverkusen wurde seit dem SPD-Politiker Horst Henning, der von 1984 bis 1994 Oberbürgermeister war, kein Kandidat mehr in seinem Amt bestätigt. Der Druck lastet also auf Amtsinhaber Uwe Richrath. Kandidaten Neben den genannten stehen auch Karl Schweiger (Bürgerliste), Christian Alexander Langer (Die Partei), Markus Beisicht (Aufbruch Leverkusen) und Roland Hartwig (AfD) zur Wahl.

Auffällig sei, dass Richrath, ähnlich wie andere SPD-Oberbürgermeister in anderen Städten, nicht mit dem Namen seiner Partei wirbt, sondern nur mit seinem eigenen. Zwar sei das rote Quadrat auf den Plakaten zu sehen, in dem die Umrisse des Rathauses angedeutet zu erkennen sind, der Name „SPD“ hingegen taucht nirgendwo auf. Auch steht Richraths private Homepage unter dem Wahlspruch und nicht die der Leverkusener SPD. „Er vertraut darauf, dass er als Oberbürgermeister mit seinem Namen mehr Wähler anspricht als mit der Partei“, bilanziert Kaechele.

Frank Schönberger ist der Herausforderer. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Größter Herausforderer ist Frank Schönberger von der CDU. Der könne sich nicht so bürgernah präsentieren, weil er nicht in diese Situationen komme, meint der Experte. Schönberger müsse daher die andere Schiene fahren und mehr auf das Vertrauen der Bürger in seine Partei setzen. „Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass er sich selbst auch stark präsentiert, da die Wähler ihn im Vergleich zu Richrath noch nicht so gut kennen“, sagt Kaechele. Neben dem Logo der Partei sind auf Schönbergers Plakaten die Farben schwarz, rot und gold abgebildet. „Er hat die Deutschland-Flagge also immer in einer Form dabei“, sagt Kaechele. Zudem wirbt Schönberger mit seinem Hashtag „Levlieben“.

Das Plakat von Stefan Baake hat den Experten verwundert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Für die Grünen geht Stefan Baake ins Rennen. Auf dem schlicht gehaltenen Wahlplakat ist im Hintergrund verschwommen der Schriftzug „Rathaus“ zu erkennen. „Das Plakat hat mich schon etwas verwundert. Bei einem grünen Kandidaten hätte ich eher ein Natur- oder Klimamotiv erwartet, die man auch kommunal runterbrechen kann“, analysiert der Werbefachmann. Die Sonnenblume als Symbol ist wie der Spruch „Zukunft entscheidet sich hier“ landesweit auf allen Wahlplakaten zu sehen. Auffällig sei, dass die Grünen als einzige der hier analysierten Parteien das Datum der Wahl mit draufgeschrieben haben. „Insgesamt wirkt der Auftritt etwas zu lieb, da hätte man noch mehr auf Angriff gehen können“, bilanziert Kaechele.

Monika Ballin-Meyer-Ahrens setzt auf Teamwork. Foto: Miserius, Uwe (umi)