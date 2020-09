Wegen illegalem Autorennen : Nachwuchspolitiker zu Geldstrafe verurteilt

Der Angeklagte muss 600 Euro Strafe zahlen. Den Führerschein ist er auch erstmal los. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Leverkusen Der Angeklagte zeigt sich geständig. Er war in alkoholisiertem Zustand während der Probezeit gefahren. Als ihn die Polizei kontrollieren wollte, geriet er in Panik und flüchtete – mit überhöhter Geschwindigkeit.

Auf seiner Heimreise von einer Partynacht im „Paffenlöher Steffi“ in Burscheid soll ein damals 18-Jähriger von der Polizei kontrolliert werden. Der Fahrer eines Mercedes aber flüchtet über die K2, übertritt die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit dabei deutlich. Jetzt musste sich der Vorsitzende einer örtlichen politischen Jugendorganisation vor dem Amtsgericht Leverkusen wegen eines illegalen Pkw-Rennens verantworten.

Laut Anklage war der heute 19 Jahre alte Teenager am 26. Januar 2020 mit einem Freund auf der K2 unterwegs, als Beamte der Polizei ihn zum Anhalten bewegen wollen. Den Aufforderungen kam er jedoch nicht nach, sondern beschleunigte sogar noch. Zunächst sei er in statt erlaubten 50 km/h mit Tempo 100 gefahren. Später habe er seinen Mercedes bei vorgegebenen 70 aus bis zu 140 getrieben. Die Flucht des Jugendlichen endete erst in einer nahen Ortschaft, in der er mit 80 km/h von der Fahrbahn ab- und in einem Busch zum stehen kam. Verletzt wurde niemand. Nach dem Unfall ging die Flucht zu Fuß weiter.

Er zeigte sich vor Gericht geständig. Schließlich hatte er den Sachverhalt bereits in einem Gespräch mit einer Vertreterin der Jugendgerichtshilfe zugegeben. Der Bericht des Gesprächs lag dem Gericht vor. Der Beschuldigte wiederholte sein Geständnis. „Ich bin in Panik geraten“, sagte er entschuldigend. „Ich konnte in der Situation nicht mehr klar denken.“ Nach zwei Bier habe er sich demnach mit einem Beifahrer ans Steuer gesetzt. Ein erwachsener Fahrer gilt unter diesen Umständen noch als fahrtüchtig. Doch der Teenager befand sich in der Probezeit. Dort gilt striktes Alkoholverbot beim Steuern eines Pkw. So hatte der Angeklagte Angst vor den Konsequenzen.

Zunächst versuchte er noch, dem Richter klar zu machen, er sei nicht so schnell gefahren wie behauptet. Diese Aussage ließ er in der Folge aber schnell fallen. Dennoch zeigte sich der Vorsitzende der Verhandlung zwar bestimmt, nahm dem 19-Jährigen aber ab, in Panik geraten zu sein.