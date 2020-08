Einzigartig in Leverkusen : Prickelnd: Opladen-Sekt mit Wasserturm

Filialleiter Adam Spalek präsentiert den Sekt mit dem Opladen-Motiv, das den Wasserturm zeigt. Die Edition gibt es nur in seinem Markt zu kaufen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Edeka-Markt an der Pommernstraße bietet den Opladen-Sekt an – in begrenzter Auflage. Das Getränk wird in Trier an der Mosel produziert. Das Etikett zeigt eine Opladener Stadtansicht mit dem historischen Wasserturm.

Wer in den vergangenen Tagen im Edeka-Markt an der Pommernstraße schnell nach Feierabend noch ein paar Kleinigkeiten besorgt hat, der wird womöglich bereits einen Blick auf eine echte Besonderheit geworfen haben – den Opladen-Sekt. Den gibt es nur in diesem Markt zu kaufen.

Hergestellt wird das alkoholische Getränk allerdings nicht etwa in Opladen, wie zu vermuten wäre, sondern in Trier an der Mosel. Dort hat die Sektkellerei Bernard-Massard ihren Firmensitz, die den Edeka-Markt in Opladen mit dieser Sonderedition beliefert. Das liegt an generellen Kooperationsverträgen der Trierer Kellerei mit der Supermarkt-Kette.

Info Auch Bayer 04 hat Sekt im Angebot Vereins-Logo Der Opladen-Sekt ist allerdings nicht das einzige Schaumwein-Erzeugnis, das mit einem Leverkusener Motiv zu erwerben ist. Der ortsansässige Bundesliga-Klub vertreibt über seinen Onlineshop einen trockenen Rieslingsekt aus Franken – im Bayer 04-Design. Die Flasche ist in einem matten Schwarz gehalten, vorne drauf prangt in silberner Farbe das Logo des Vereins.

Doch warum gibt es eine spezielle Edition für Opladen, mit einem historischen Motiv der Stadt auf dem Etikett? Das habe gar nichts speziell mit Leverkusen zu tun, sagt ein Sprecher des Trierer Unternehmens, solche Sonder-Editionen der Sekteigenmarke gebe es auch für andere Städte. Mit einem Markt aus der Stadt werde dann eine Kooperation für den Stadtsekt entwickelt. In Leverkusen ist dies aber das erste Mal der Fall, dass die Bürger einen Sekt dieser Kellerei mit einem Motiv ihrer Stadt kaufen können. Es zeigt eine Opladener Ansicht mit dem historischen Wasserturm als Wahrzeichen der Bahnstadt.

Das sei das Wichtigste, ergänzt der Sprecher – das Motiv. Denn natürlich soll eine solche Sonderedition die Menschen ansprechen, und sie sollen sich damit identifizieren können. „Wenn das Logo erstmal entworfen ist und alle Beteiligten, also wir und der vertreibende Markt, den Entwurf abgesegnet haben, geht alles ganz schnell“, sagt der Sprecher. Innerhalb von zwei bis drei Wochen sei die Sonderedition dann bereit zum Versand in die Märkte.

20 Kartons mit je sechs Flaschen, also insgesamt 120 Flaschen beträgt der Mindstauftragswert. Darunter lohne es sich nicht für die Kellerei. Im Vergleich zu anderen Anbietern sei das noch eine kleine Auflage. Angeboten werden die Varianten „trocken“ und „halbtrocken“. „Da können wir ganz klar sagen, dass der trockene bei unseren Kunden am besten ankommt“, sagt der Sprecher der Kellerei. Der Empfehlung sind auch Adam Spalek, der Filialleiter des Edeka-Marktes in Opladen, und sein Stellvertreter Iannis Papiotis gefolgt – und haben 20 Kartons von dem trockenen Sekt geordert. Der Kontakt zu der Kellerei sei über einen der vielen Außendienstmitarbeiter zustande gekommen. Und als die Idee erst einmal im Raum stand, war für die Supermarktleiter schnell klar, dass sie das mal ausprobieren möchten. „Das kommt bei unseren Kunden sehr gut an, schon in den ersten Tagen haben wir einiges davon verkaufen können“, sagt Papiotis. Einige Kunden seien auch gezielt auf die Mitarbeiter zugegangen und hätten nach der Sonderedition gefragt.