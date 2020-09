Zahl der akut Infizierten sinkt in Leverkusen auf 25

Leverkusen Die Zahl der akut Infizierten sinkt in Leverkusen weiter.

Am Mittwoch waren es 25, fünf weniger als am Vortag, meldet die Stadtverwaltung. Insgesamt haben sich 445 Menschen infiziert, 413 sind genesen, sieben Personen starben an den Folgen einer Infektion.