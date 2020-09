Leverkusen: Baukosten 10,5 Mio. Euro : Sporthalle in der Gesamtschule Schlebusch wird saniert

Die Sporthalle der Gesamtschule in Schlebusch ist in die Jahre gekommen und soll von Grund auf saniert werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen An der Gesamtschule Schlebusch entsteht wieder eine Großbaustelle: Ab dem nächsten Jahr soll die 5-fach Turnhalle grundlegend saniert werden. Die aktualisierte Prognose der Stadt summiert die Gesamtkosten auf 10,5 Millionen Euro.

Die Bauarbeiten müssen bis Ende 2022 durchgeführt sein. Die Halle ist in dieser Zeit für den Sport und für Veranstaltungen nicht nutzbar, notieren die städtischen Bauexperten in dem Beratungspapier für die Kommunalpolitiker.

Das Gebäude wurde seit dem Bau der Gesamtschule Ende der 70er Jahre nicht modernisiert oder saniert. Derzeit ist laut Stadt Leverkusen der Betrieb der Sporthalle nur durch provisorische Maßnahmen und mit einem erhöhten Überwachungsaufwand (etwa für die Tribüne) nutzbar. Der „Altbau“ entspreche nicht mehr den Anforderungen an den aktuellen Brand-, Wärme-, Schall- und Feuchtigkeitsschutz. Im Prinzip wird die Halle in den Rohbauzustand zurückversetzt und dann neu aufgebaut. Auf dem Dach ist die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Nach Wiederinbetriebnahme kann die Halle auch als Versammlungsstätte genutzt werden, versprechen die städtischen Planer.

• Sanierung der Betonbauteile und Fassade, Erneuerung der fest installierten Sportgeräte, Umbau der Umkleiden

Da die Halle während der Bauzeit komplett für den Sportunterricht gesperrt wird, will die Stadt für die Gesamtschule Ausweichquartiere anbieten. Damit komme es „eventuell“ bei den Sporthallenkapazitäten an den Nachbarschulen zu Engpässen. Die Stadt baut jedoch darauf, dass die 4-fach Sporthalle in Rheindorf im Oktober fertig wird und so für Entlastung bei der Hallenkapazität sorgt.