Letzte Sitzung in Leverkusen : Abschied von Rainer Schiefer als Bezirksvorsteher

Leverkusen „Das ist ja wie Weihnachten“, sagte Rainer Schiefer bei der Sitzung der Bezirksvertretung 2 am Dienstag. Es war seine letzte nach elfjähriger Amtszeit als Bezirksvorsteher in Opladen, und von allen Seiten kamen Gratulanten mit Geschenken.

Meist handelte es sich um mit guten Tropfen gefüllte Flaschen in Geschenk-Tüten. Dazu gab es lobende Worte für den CDU-Politiker nicht nur von der eigenen Partei, sondern nahezu aus allen politischen Lagern. „Immer sattelfest und gut vorbereitet“, hieß es aus der Ecke der SPD. Opladen Plus bescheinigte ihm eine „souveräne Sitzungsleitung“. Dirk Danlowski (Grüne) lobte die „gute Zusammenarbeit“ und nahm Anleihe bei Trude Herr: „Niemals geht man so ganz, lieber Rainer, etwas von dir bleibt in mir.“