Ärger in Wiesdorf : Busbahnhof: feucht durchgewischt

Die Bodenplatten am neuen Busbahnhof in Wiesdorf sehen schon nach einem guten halben Jahr nicht mehr gut aus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Reinigungsgeräte zu kaufen sei nicht rentabel. Die Grundreinigung wird öffentlich ausgeschrieben. Ein Problem das bleibt: Die Toiletten, die nachts abgeschlossen werden.

(US) Anfang Januar strahlte der neue Busbahnhof Wiesdorf bei der Eröffnung in dem Glanz eines millionenschweren Neubaus. Anders sah es am Montag aus: Teile des zentralen Verkehrsknotenpunktes hatten fast den Charme einer abgewrackten Bahnhofsvorhalle erreicht: beschmierte Sitzmauern, stark verdreckte Bodenbeläge, nach Urin stinkende Umgebung der Toilettenanlage. „Eine einzige Katastrophe“, bilanzierte CDU-Ratsherr und Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz in der Bezirksvertretung I. Für gestern und heute setzten die städtischen Technischen Betriebe (TBL) aufgrund des politischen Drucks eine erste Grundreinigung des Areals an. Künftig soll eine Privatfirma die Bahnsteige mehrfach im Jahr „feucht durchwischen“.