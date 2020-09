OB-Wahl in Leverkusen : Ex-Personalchef von Bayer tritt für die AfD an

Roland Hartwig will Oberbürgermeister werden. Foto: AfD

Leverkusen Roland Hartwig ist gebürtiger Berliner und sitzt für die AfD im Bundestag. 2013 ist er in die Partei eingetreten, nun tritt er als Kandidat für das Oberbürgermeisteramt in Leverkusen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Alle anderen Parteien sind nach links gerückt, mir ist die politische Heimat abhanden gekommen“, sagt er. 1984 trat der Rechtsanwalt in die Rechtsabteilung der Bayer AG ein und wurde 1997 Leiter der zentralen Patentabteilung. Von 1999 bis 2016 war er Chefsyndikus des Bayer-Konzerns mit weltweiter Verantwortung. Im Oktober 2016 schied er altersbedingt aus der Bayer AG aus. Er ist geschieden und hat fünf Kinder. „Mit dieser Kandidatur will ich für all diejenigen ein Beispiel sein, die sich noch nicht trauen, sich aktiv für die Ziele unserer Partei und für unser Land einzusetzen“, sagt Hartwig.

Eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes Leverkusen gehört zu seinen politischen Zielen, die Nähe zur örtlichen Industrie ist ihm dabei wichtig. Den Stillstand bei der City C will er auflösen und setzt auf eine „gemeinsame Lösung mit allen Eigentümern“. Das Formulieren allgemeiner Klimaschutzziele hält er nicht für zielführend. Wichtiger seien konkrete Umweltschutzmaßnahmen vor Ort, etwa an den Autobahnen. Bei der A 1 kann er sich eine Überdachung, wie etwa auf dem linksrheinischen Kölner Autobahnring, vorstellen. Den Ausbau von Radwegen findet Hartwig wichtig, doch dürften Mobilitätskonzepte nicht autofeindlich sein. Das schade den Händlern in der Innenstadt.

Beim gastronomischen Angebot insbesondere für junge Menschen habe Leverkusen Nachholbedarf, etwa im Vergleich zur Nachbarstadt Köln. Dabei sollte die Stadt ihre Rheinlage besser nutzen. Die „Wacht am Rhein“ stehe einsam – „da kann man mehr tun.“

(bu )