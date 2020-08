Rheinquerung Leverkusen : Lauterbach gibt Hoffnung auf den Tunnel nicht auf

Leverkusen Der Bundestagsabgeordnete erklärt, dass es dafür allerdings einen neuen Verkehrsminister bräuchte, der gesprächsbereit sei. Denn niemand habe bisher eine Kombilösung prüfen lassen.

Dazu bräuchte es allerdings auch neues Personal an den entscheidenden Stellen, betont Lauterbach. Denn die Erfahrungen, die er im Austausch mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst gemacht hat, geben wenig Anlass zur Hoffnung. „Niemand hat auch nur im entferntesten ein Interesse daran, die Kombilösung prüfen zu lassen“, macht Lauterbach deutlich. In gut einem Jahr stehen Bundestagswahlen an, gut möglich, dass ein neuer Verkehrsminister da gesprächsbereiter wäre. Lauterbach sagt, er sei in stetigem Austausch. Warum der Gesundheitspolitiker so sehr auf die Kombilösung pocht und was ein Festhalten an den aktuellen Plänen für die Leverkusener bedeute, hat er in einem Interview in dem Heft der Initiative „Lev muss leben“ erklärt. Dort sind neben dem Interview mit Lauterbach auch Gespräche mit Kinderarzt Christian Döring, Straßenplaner Helmut Hesse und den Bürgerlisten-Politikern Erhard Schoofs und Karl Schweiger abgedruckt. 2500 Exemplare hat die Initiative gedruckt und in der Stadt verteilt, auch digital ist das Heft zu lesen.