Corona aktuell : Zahl der Infizierten geht wieder leicht zurück

Die Kurve der Infektionszahlen zeigt nach unten. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leverkusen Die Fallzahlen in Leverkusen gehen leicht zurück, von 85 akut Infizierten am Dienstag auf 72 am Mittwoch.

399 sind laut Stadtverwaltung insgesamt infiziert, 321 genesen, sechs Menschen starben an den Folgen der Infektion.

(bu)