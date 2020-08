Trinkerszene in Leverkusen : „Selbst Mütter mit Kinderwagen attackiert“

Tristesse am Wiesdorfer Platz: Dortige Bänke sind Treffpunkt einer Trinkerszene. Kontrollen des Ordnungsamts bewirken offenbar wenig. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ein Anwohner des Wiesdorfer Platzes erlebt die Trinkerszene täglich hautnah und fordert ein Alkoholverbot. Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt bleiben nahezu wirkungslos.

Daniel Wicharz hat die Nase voll: „Seit Jahren kämpfen wir Anwohner am Marktplatz und Wiesdorfer Platz mit einer immer aggressiver auftretenden Trinkerszene, die keine Rücksicht mehr auf die Zivilbevölkerung nimmt“, sagt er. Enthemmte Gestalten grölten bei Tag und Nacht herum, „übergeben sich, urinieren überall und verschandeln unser Stadtbild“. Selbst Mütter mit Kinderwagen würden bereits tätlich angegangen.

Beschwerdebriefe ans Ordnungsamt hätten bisher nicht gefruchtet. So hat Wicharz Oberbürgermeister Uwe Richrath persönlich einen Brief geschrieben. Darin berichtet der Anwohner plastisch von einem neuerlichen Vorfall: „Erst am Dienstagabend habe ich persönlich gesehen, dass einer der Alkoholiker eine Frau mit Kinderwagen angegangen hat. Die Rewe-Security rannte raus und wehrte den vollgetrunkenen Angreifer ab. Ich selbst habe die Szene von meinem Balkon aus verfolgt und die Polizei verständigt. Die hat dann den Trunkenbold mit einem Krankenwagen entfernen lassen und den übrigen Trinkern einen Platzverweis gegeben. Danach war mal einen Abend Ruhe, allerdings seit Mittwoch haben wir erneut Probleme und diese Nacht wieder ein riesiges Trinkgelage an der Bank (gegenüber vom Rewe, Nobelstraße 3).“

In dem Brief an den OB fordert Wicharz „ein komplettes Alkoholverbot für diesen Bereich, Video-Überwachung und ein konsequentes Vorgehen gegen Landstreicher und Alkoholiker“.

Bei der Stadtverwaltung ist das Problem hinlänglich bekannt: „Die ,Trinkerszene’ besteht aus fünf bis sieben Personen“, sagt Stadtsprecherin Julia Trick. Das Ordnungsamt habe bereits seit Anfang Sommer des letzten Jahres mit diesem Personenkreis zu tun. Trick: „Der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei arbeiten dabei Hand in Hand. Die Personen werden regelmäßig auch ohne Beschwerdeanlass kontrolliert und erhalten bei Verstößen auch regelmäßig Platzverweise.“ Genaue Einsatzzahlen könnten vom Ordnungsamt nicht angegeben werden, da der Hauptteil der Anzeigen bei der Leitstelle der Polizei eingehe. „Es gab bereits mehrere Besprechungen zum Thema, an denen zusätzlich unter anderem auch Vertreter der Kirche, der Caritas, der Sozialen Dienste, des städtischen Fachbereich Soziales, des Projekt Kältegang teilgenommen haben“, berichtet die Stadtsprecherin. Es sei auch ein zeitlich begrenztes Bereichsbetretungsverbot für diesen Personenkreis für die gesamte Wiesdorfer Innenstadt ausgesprochen worden – was aber nur kurzfristig Wirkung gezeigt habe. „Rechtlich kann ein solches Verbot aber nicht auf Dauer erteilt werden.“