Leverkusen : Radler (11) bei Unfall schwer verletzt

Leverkusen Bei einem Unfall auf der Straße Am Weisenbusch ist am Dienstagmorgen ein elfjähriger Junge auf einem Fahrrad schwer verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den Schüler zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wollte eine 31-Jährige Autofahrerin um 7.45 Uhr mit ihrem Opel Corsa von einem Parkplatz auf die Straße Am Weidenbusch fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie dabei mit dem Radfahrer zusammen, der auf der Straße in Richtung „Am Hühnerberg“ unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Junge vom Rad und erlitt Verletzungen am Kopf und am Bein, heißt es im Polizeibericht weiter.