Leverkusener Kult-Jazzkneipe : Topos: Stadt plant Tausch mit Eigentümern

Das Kultlokal in Wiesdorf soll Eigentum der Stadt werden. Foto: Schuetz/Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Der Jazzkeller „Topos“ darf auf Rettung hoffen. Wie Oberbürgermeister Uwe Richrath in der Ratssitzung am Montag berichtete, gibt es derzeit aussichtsreiche Verhandlungen mit den Eigentümern des Kultlokals, an deren Ende ein Tauschgeschäft stehen könnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt habe der neuen Besitzerfamilie ein bebautes Grundstück aus ihrem Bestand angeboten. Im Gegenzug soll die Stadt Eigentümer des alten Wiesdorfer Hauses werden, in dem der Jazzkeller seit vielen Jahren residiert und zu Berühmtheit gelangt ist. Derzeit würden Wertgutachten erstellt, auf deren Grundlage das Tauschgeschäft vollzogen werden könnte, berichtete Richrath weiter. Das Kultlokal war nach einem Eigentümerwechsel des Objets und einer Mieterhöhung in finanzielle Turbulenzen geraten.

„Das Topos muss gerettet werden“, sagte CDU-Fraktionschef Stefan Hebbel. Anträge von Bürgerliste, SPD und Grünen zur Rettung des legendären Jazzkellers fanden weithin Zustimmung im Stadtrat. Das dürfte Wirtin Ingrid Orth und den Betreiberverein „Jazz Lev“ besonders freuen und ihnen die Existenzsorgen ein wenig vertreiben.

(bu )