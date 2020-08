Kostenpflichtiger Inhalt: Lehrkraft in Leverkusen betroffen : Coronafall an Marienschule – Schüler lernen zu Hause

Die Marienschüler müssen ab sofort zu Hause lernen. Foto: Stephan Seeger

Leverkusen Nachdem eine Lehrkraft an der Marienschule in Opladen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist für die Schüler am Donnerstag und Freitag Homeschooling angesagt. Eine rein vorsorgliche Maßnahme, betont der Schulleiter.