Corona-Zahlen in Deutschland : Krankenhausgesellschaft sieht leichte Entlastung in Kliniken

Krankenhausgesellschaft sieht leichte Entlastung in Kliniken

Corona-Zahlen in Deutschland

Berlin In den Krankenhäusern entspannt sich die Belastung durch Corona-Patienten leicht. Die Belastung der Beschäftigten im Gesundheitswesen sei aber weiter "auf einem sehr hohen Niveau", warnt die Krankenhausgesellschaft.

"Die Kliniken in Deutschland spüren ganz überwiegend eine erste, leichte Entlastung", sagte der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, laut einer Vorabmeldung der "Bild"-Zeitung.

Laut den Daten des Divi-Intensivregisters wurden am Sonntag 5029 Corona-Intensivpatienten in deutschen Krankenhäusern behandelt. DKG-Chef Gaß warnte vor diesem Hintergrund, die Belastung in den Kliniken und bei den Beschäftigten bleibe "auf einem sehr hohen Niveau". Ziel müsse sein, den Trend fortzusetzen und die Infektionszahlen weiter zu senken.