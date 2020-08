Kommunalwahl : FDP-Ratsfrau Monika Ballin-Meyer-Ahrens will Bürgermeisterin werden

Leverkusen Die 59-Jährige beschreibt sich als mutig, lösungsorientiert und ungeduldig. Der Stadt Leverkusen, deren Geschicke sie lenken will, macht sie ein Kompliment: „Das große Potenzial in dieser Stadt sind die Menschen. Man muss sie mitnehmen.“

So ist es gekommen. In Leverkusen will eine Frau an die Spitze der Stadt, die Ratsgruppen-Sprecherin der FDP. Ob sie Respekt hat als einzige Frau unter den ansonsten nur männlichen Kandidaten? Ballin winkt ab: „Ich gehöre zu den Menschen, die noch nie die Hosen voll hatten. Ich war beruflich in Krisengebieten unterwegs, was soll mir ein Wahlkampf antun“, sagt sie nüchtern. Die 59-Jährige hat eine Firma, die politische Strategien in Entwicklungsländern erarbeitet, studiert hat sie Politik, Geschichte und Romanistik auf Magister, kommt derzeit einem Lehrauftrag an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg nach, hat mal zwei Jahre am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Sozialwissenschaften unterrichtet, hat eine Zeit lang in den USA gelebt, zwei Söhne groß gezogen, spielt Tennis, joggt. Wenn sie erzählt, was sie alles in einen Tag packen kann, hat ihrer doppelt so viele Stunden wie bei anderen. Wieder winkt sie ab. „Ich bin extrem diszipliniert, relativ effektiv, kann in kurzer Zeit komplizierte Aufgaben lösen.“