Kein Nachschub vom Land : Leverkusener Kliniken unterbrechen Impfaktion der Mitarbeiter

Die letzten 230 Dosen wurden am Klinikum noch verimpft. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Leverkusen Nach einem vom Land verhängten Impfstopp können auch an den Leverkusener Krankenhäusern die begonnenen Impfaktionen nicht fortgesetzt werden. Grund sind landesweite Lieferprobleme beim Impfstoff von Biontech.

Wie zuvor bekannt wurde, verschiebt sich aus demselben Grund auch der Auftakt der Impfaktionen für Senioren über 80 in den landesweit 53 Impfzentren. Damit muss auch die Impfaktion im Erholungshaus um eine Woche auf den 8. Februar verschoben werden.

Für das Klinikum Leverkusen gerät damit der Impfplan durcheinander. Es könne nicht wie geplant am Donnerstag und Freitag weiter geimpft werden, berichtet Klinikum-Sprecherin Sandra Samper. „Die Mitarbeiter, die bereits ihre erste Impfdosis erhalten haben, werden wie geplant ihre zweite erhalten.“ Am Mittwoch waren noch ausreichend Impfdosen vorhanden, die den Mitarbeitern verabreicht wurden. „Somit haben wir am Ende des Tages rund 230 Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft“, berichtet Samper.