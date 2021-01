Für umstrittenes Projekt in Leverkusen : Gasleitung: Kampfmittelsondierung an der Sandstraße

Opladen Während die Politik heute in der Sonderratssitzung neben der Autobahn auch das Thema H-Gasleitung (Hitdorf bis Bergisch-Gladbach-Paffrath) – und wie sie sich noch abwenden lässt – auf der Tagesordnung hat, bereitet Open Grid die Verlegung der Rohre weiter vor.

Während die Politik am Mittwoch in der Sonderratssitzung neben der Autobahn auch das Thema H-Gasleitung (Hitdorf bis Bergisch-Gladbach-Paffrath) und wie sie sich noch abwenden lässt auf der Tagesordnung hat, bereitet Open Grid die Verlegung der Rohre weiter vor. Unter anderem in Hummelsheim ist ein großes Rohrlager entstanden, nahe des Bahnübergangs Sandstraße in Opladen steht ein Gerät mit dem Aufdruck „Kampfmittelbeseitigung“ bereit. „Aktuell führen wir in dem Bereich Kampfmittelsondierungen durch“, sagt Open-Grid-Sprecher Helmut Roloff, „Es handelt sich um Vertikalsondierungen als Vorbereitung für unsere späteren Spundarbeiten“, in Zusammenhang mit der Startgrube für die Eisenbahnquerung. Laut geltender Regelung in NRW müsse der Bauherr, in dem Fall Open Grid Europe, im Auftrag des Betreibers NETG, die Bohrungen für die spätere Sondierungen vornehmen „und die Bezirksregierung im Anschluss die Sondierungen und die gegebenenfalls erforderlichen Kampfmittelräumungen“, erläutert der Sprecher.