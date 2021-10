Kampf gegen Corona : Impfaktion mit KFC und AOK an der Grotenburg

Das Impfmobil der AOK steht am Sonntag an der Grotenburg. Foto: AOK

Krefeld Der KFC Uerdingen und die AOK wollen es Fußballfans (aber nicht nur ihnen) einfach machen, sich gegen Corona impfen zu lassen: Das Impfmobil der AOK steht Sonntag an der Grotenburg. Jeder Impfling bekommt eine Freikarte für ein KFC-Spiel.

Gemeinsam gegen Corona – unter diesem Motto rufen der KFC Uerdingen und die AOK Rheinland/Hamburg in einer gemeinsamen Impfaktion die KFC-Fans dazu auf, sich am Sonntag an der Grotenburg unkompliziert und ohne Anmeldung gegen Covid 19 impfen zu lassen. Von 11 bis 15 Uhr steht dafür das Impfmobil auf dem Parkplatz an der Grotenburg parat – im Gepäck ausreichend Dosen des Biontech-Impfstoffs, um impfwillige KFC-Fans und Krefelder ab zwölf Jahren zu immunisieren.