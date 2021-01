Service in Pandemie-Zeiten : Stadtbibliothek Leverkusen bietet „kontaktlose“ Ausleihe an

Leverkusen Anrufen und am Eingang abholen – so funktioniert der Service für Leser während der Pandemie. Der Katalog kann online eingesehen werden.

Bestellungen für bis zu fünf Medien aus dem Bestand der Bibliothek – recherchierbar unter www.stadtbibliothek-leverkusen.de – werden montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr angenommen. Dies geht telefonisch unter 0214/406-4220, per WhatsApp oder SMS unter 0173/318 52 51 oder per Mail an bibliothek.info2@kulturstadtlev.de. Dabei wird ein Abholtermin vereinbart (dienstags bis freitags 9.30 bis 15 Uhr). Zum vereinbarten Zeitpunkt können die verpackten Medien am Personaleingang der Stadtbibliothek an der Bushaltestelle Rathaus-Galerie in Wiesdorf abgeholt werden. Bei dieser Gelegenheit ist auch die Rückgabe von Medien möglich.