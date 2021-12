Corona aktuell : Inzidenzwert in Leverkusen sinkt unter 200 – Impfkampagne geht weiter

Natürlich geimpft: Lina (7) gehörte zu den ersten Kindern, die sich in den Luminaden impfen ließen. Ach dort geht die Impfkampagne weiter. Foto: Uwe Miserius/uwe Miserius

Leverkusen Doch ist die Welle noch lange nicht gebrochen. Die Stadt macht ihren Bürgern weiterhin eine Vielzahl von Impfangeboten mit und ohne Termin.

Lage Die Inzidenz in Leverkusen fällt am Mittwoch unter 200 und beträgt 197,7 (-7,3). 14.545 (+58) Infektionsfälle wurden seit Ausbruch der Pandemie registriert. 13.700 sind genesen. 760 Leverkusener sind aktuell infiziert. 135 Menschen starben an den Folgen einer Infektion.

Kliniken Im Remigius-Krankenhaus befinden sich acht Covid-Patienten, davon drei auf Intensiv, einer wird beatmet. Klinikum: Neun Patienten, drei auf Intensiv, fünf kommen aus Leverkusen. St. Josef: ein Patient.

Impfangebote Die Stadt bietet in der kommenden Woche weitere mobile Impfmöglichkeiten in den Stadtteilen an.

So wird am Mittwoch, 5. Januar, von 15 Uhr bis 18 Uhr, das mobile Impfteam in einem wupsi-Bus an der Haltestelle Peenestraße in Rheindorf (Pennestraße 1, 51371 Leverkusen) Station machen. Die Wupsi möchte damit die Impfkampagne der Stadt unterstützen. Oberbürgermeister Uwe Richrath und Wupsi-Geschäftsführer Marc Kretkowski werden um 15 Uhr vor Ort sein, um für die Corona-Impfung zu werben.

Das Angebot gilt für Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren und ist ohne Termin möglich. Es sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen) möglich. Die Auffrischungsimpfung können grundsätzlich alle Geimpften über 18 Jahren bekommen, deren zweite Impfung mindestens drei Monate zurückliegt. Es werden aktuell Impfungen ausschließlich mit den mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna (ohne Auswahlrecht) angeboten. Unter 30jährige sowie Schwangere erhalten ausnahmslos BioNTech.

Weitere mobile Impfangebote:

Donnerstag, 6. Januar 14 – 18, Gerätehaus Feuerwehr, Opladener Straße 2, 51375 Leverkusen

Samstag, 8. Januar, 13 – 17, Roland Bürrig Vereinsheim, Heinrich-Brüning-Straße 171, 51371 Leverkusen

Dauerhaftes stationäres Impfangebot in der Impfstelle in den Luminaden mit Terminvereinbarung:

Luminaden, obere Ebene gegenüber dem Bürgerbüro, Wiesdorfer Platz, Montag – Freitag 10 – 18 Uhr; Samstag und Sonntag von 10– 17 Uhr

Das Impfangebot in den Luminaden kann ausschließlich über eine Online-Terminbuchung wahrgenommen werden. Bürgerinnen und Bürger können sich über ein Portal anmelden: https://impfung.leverkusen.de/

Es sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen) möglich. Für die Auffrischungsimpfungen und den zur Verfügung stehenden Impfstoff gelten die gleichen Regelungen wie für die mobilen Impfungen (s.o.).

Hinweis: Um den organisatorischen Ablauf der Impfungen zu erleichtern, wird dringend darum gebeten, Impfunterlagen vorab ausgefüllt mitzubringen. Dies gilt für alle mobilen und stationären Impfangebote.

Die Unterlagen (Aufklärungsmerkblatt, Anamnese- und Einwilligungsbogen) sind auf der Seite des Robert-Koch-Instituts abrufbar: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Aufklaerungsbogen-Tab.html

Dort sind folgende Unterlagen – je nach Impfstoff - erhältlich:

Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech, Moderna)

Die Übersicht zu allen aktuell anstehenden Impfterminen ist auf der städtischen Homepage zu finden:

https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/corona-info-leverkusen/impfungen/uebersicht-alle-impftermine.php

