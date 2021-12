Leverkusens CDU-Fraktionschef Stefan Hebbel : Schwere Zeiten für „Geradeausdenker“

Leverkusen CDU-Fraktionschef Stefan Hebbel sieht seine Partei auf dem Weg aus der Krise. Als aktiver Brauchtumsfreund bleibt er zuversichtlich.

In Leverkusen ist die CDU weiter stärkste Partei. Hier hat man den Eindruck einer Koalition der Großen gegen die Kleinen. SPD , CDU und Grüne votieren häufig gemeinsam, während Kleinstparteien die Debatte durch lange Redezeiten bestimmen. Rats- und Ausschusssitzungen werden immer länger und zäher. Was kann man dagegen tun?

Hebbel Aus meiner Sicht ist das sehr gefährlich. Die Pandemie zeichnet den Riss in der Gesellschaft deutlich nach und beschleunigt ihn. In solchen Zeiten ist es wichtig, dass die „Geradeausdenker“ zusammenstehen und mit einer Stimme sprechen.

Hebbel 2022 starten wir in den Landtagswahlkampf. Wenn wir nicht mit aller Kraft mit den richtigen Themen um die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler kämpfen, haben wir schon verloren. Es ist wichtig, dass wir zeigen können, worin wir gut sind und was wir als CDU gut können. Dazu zählen für mich die innere Sicherheit, Familienpolitik und ein klares Bekenntnis zur Wirtschaft.

Hebbel Wir müssen möglichst viele Menschen davon überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Und dann müssen wir ihnen klar machen, dass sie deswegen nicht immun, sondern vor allem vor schweren Verläufen geschützt sind. Das heißt, sie müssen sich weiter konsequent an Hygienerichtlinien halten. Man kann der Politik leicht Versagen vorwerfen. Besiegen können wir die Pandemie aber nur, wenn wir uns alle an die Spielregeln halten.

Hebbel Natürlich schmerzt es mich als Präsident der KG Neustadtfunken Opladen, wenn wir das zweite Jahr in Folge keine Züge in Leverkusen haben. Die Absage der Züge war aber vernünftig, denn wir hätten die Züge in Zeiten der Pandemie nicht sicher stattfinden lassen können.

Ich spreche aber derzeit mit vielen anderen Vereinen und weiß, dass wir deswegen nicht den ganzen Karneval für diese Session abhaken. Wir feilen ständig an Konzepten, damit der Karneval noch stattfinden kann. Und auch Weiberfastnacht und Rosenmontag werden wir in irgendeiner Form – natürlich coronakonform – sichtbar sein. Das Brauchtum hat Kriege überstanden; wir werden auch die Pandemie überstehen.