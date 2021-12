Einsatz in Leverkusener Wohnhaus : Warmwassergerät in Flammen aufgegangen

Feuerwehreinsatz in Wohnhaus Am Weidenbusch. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Glimpflich ist ein Einsatz der Feuerwehr am Dienstagvormittag in einem Wohnhaus in Quettingen verlaufen. Ein Warmwassergerät hatte sich aus noch unklarer Ursache entzündet.

