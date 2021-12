Pandemie in Düsseldorf : Zehn Corona-Tote an einem Tag gemeldet - 50 neue Omikron-Fälle

Düsseldorf Die Zahl der registrierten Omikron-Fälle in Düsseldorf ist innerhalb eines Tages von rund 350 auf über 400 gestiegen. Zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf ist am Mittwoch leicht gesunken, liegt aktuell liegt sie bei 245,9. Auch NRW hat der Wert leicht nachgegeben, er liegt bei 176,4 (Vortag 179,4). Damit liegt NRW bei der Inzidenz weiter deutlich unter dem für den Bund ausgewiesenen Wert von 205,5 (Vortag 215,6). Das RKI weist weiter darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel weniger Testungen und Meldungen erfolgten und die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen ein unvollständiges Bild der Corona-Lage zeigen könnten.

Inzidenz in NRW erneut leicht gesunken – Wuppertal an der Spitze

40.043 Neuinfektionen in Deutschland erfasst, 4.124 Erkrankte in den Kliniken

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 47.501 (+261) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 2400 Personen in Düsseldorf infiziert, vor einem Jahr waren es 724. (Die aktuellen Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Von den Infizierten werden 140 (Vorjahr 210) in Krankenhäusern behandelt, davon 43 (Vorjahr 41) auf Intensivstationen. 44.500 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 589 (+10) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 245.9 (Vortag 250,6, vor einem Jahr 92,3).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 20 Bewohner und 29 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 23.12.). In Düsseldorfer Kitas haben sich im Dezember bislang 300 Kinder, 80 Personen aus dem Betreuerstab sowie 14 weitere Personen infiziert (Stand 28.12.). An den Düsseldorfer Schulen wurden im Dezember bisher 1613 Fälle bei Schülern, 59 beim Lehrpersonal sowie 14 bei weiteren Personen registriert (Stand 28.12.).