In Opladen und Alkenrath : Zwei Fußgänger bei Unfällen in Leverkusen schwer verletzt

Bei Unfällen in Opladen und in Alkenrath wurden Fußgänger schwer verletzt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leverkusen Regen und Dunkelheit haben am Dienstagabend zwei Unfälle begünstigt, bei denen Fußgänger schwer verletzt wurden. Beide wurden in Kliniken gebracht.

Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Dienstagabend zwei Fußgänger (45, 49) schwer verletzt worden. Auf der Pommernstraße in Opladen wurde der 45-Jährie gegen 19 Uhr beim Überqueren der Fahrbahn von dem Opel eines 37-Jährigen erfasst. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. An der Kreuzung Alkenrather Straße/Otto-Müller-Straße in Alkenrath fuhr gegen 21.15 Uhr eine 59 Jahre alte Frau beim Linksabbiegen den 49-jährigen an, als der die Straße überquerte. Der Leverkusener erlitt schwere Rückenverletzungen. Beide Verletzten werden stationär in Kliniken behandelt.