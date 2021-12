Handball, Frauen-Bundesliga : Für Coach Petersson und die Elfen beginnt die Mission Klassenerhalt

Leverkusens niederländische Nationalspielerin Zoe Sprengers sucht dynamisch den Abschluss. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der neue Trainer der Bundesliga-Handballerinnen steht beim Auswärtsspiel in Halle an der Saale erstmals an der Seitenlinie – und formuliert selbstbewusste Ziele.

Wenn Bayers Handballerinnen am Mittwoch in der Sportarena in Halle an der Saale mit der Partie beim SV Union Halle-Neustadt (19 Uhr, live bei handball-deutschland.tv) den Spielbetrieb wieder aufnehmen, liegt ihr letzter Sieg bereits 94 Tage zurück. Und das hat nur zu einem kleinen Teil mit der Pause für die WM in Spanien zu tun. Von den neun Pflichtspielen in dieser Saison haben die Elfen nur zwei für sich entschieden. Sie gehören zu den Teams in der Bundesliga, die um den Klassenerhalt bangen.

Der Schwede Johan Petersson hat nun die Aufgabe übernommen, den Rekordmeister vor dem ersten Abstieg zu bewahren. Viel Zeit blieb ihm nicht seit seiner Verpflichtung. Am Sonntag traf der frühere Weltklasse-Rechtsaußen in Leverkusen ein, am Montag leitete er die erste Einheit. Nun steht er vor seinem Debüt auf der Trainerbank des TSV Bayer – und schon die erste Aufgabe hat es in sich: Halle-Neustadt ist auf Platz fünf eine der Überraschungen der Saison.

Das weiß auch Petersson, der die Liga ohnehin verfolgt hat und sich in den Tagen vor seiner Ankunft intensiv mit den Elfen und ihrem ersten Gegner beschäftigt hat. „Halles Mannschaft hat eine gute Abwehr und starke Rückraumspielerinnen. Wir brauchen von Beginn an volle Konzentration“, betont der Nachfolger von Martin Schwarzwald, der schon zu Beginn der WM-Pause von seinen Pflichten entbunden worden war.

Der neue Trainer soll – so wünscht es sich Managerin Renate Wolf – für den aus ihrer Sicht dringend nötigen frischen Impuls sorgen. Personell kann allerdings auch er nicht aus dem Vollen schöpfen. In Torjägerin Mariana Ferreira Lopes und Linkshänderin Fanta Keita fehlen zwei wichtige Rückraumspielerinnen vermutlich für den Rest der Saison. Aber immerhin stehen im Vergleich zur bitteren Niederlage gegen Bensheim/Auerbach vor der Ligapause wieder Lilli Holste und Loreen Veit zur Verfügung. Auch die damals gerade erst wieder einsatzbereite Zoe Sprengers ist jetzt deutlich fitter. Die Niederländerin gehört wie Keeperin Kristina Graovac mit Serbien) und Mareike Thomaier (mit dem DHB) zu dem Trio, das Bayer zur Weltmeisterschaft entsandt hat.

Ansätze für Verbesserungen gibt es reichlich. Stellte Bayer in der Vorsaison trotz aller Herausforderungen und Ausfälle eine der stärksten Verteidigungen der Liga, haben nach den ersten acht Runden dieser Spielzeit nur vier Teams noch mehr Treffer kassiert als die Elfen (229). Offensiv fällt die Bilanz kaum besser aus. 198 eigene Treffer sind der fünftschlechteste Wert unter den 14 Erstligisten.