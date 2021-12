Pandemielage bleibt angespannt : Leverkusener (77) stirbt an Corona-Folgen

Leverkusener (77) stirbt an Corona-Folgen

Leverkusen Die Pandemie fordert immer neue Opfer in der Chemiestadt. Die Verwaltung meldet einen weiteren Todesfall. Ein 77-Jähriger Mann aus Leverkusen ist den Folgen einer Covid-Infektion erlegen.

Ein 77-jähriger Leverkusener, der mit dem Corona-Virus infiziert war und Vorerkrankungen hatte, ist am 16. Dezember gestorben. Das meldet die Stadt am Dienstag. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen seit beginn der Pandemie auf insgesamt 135. Seit März 2020 wurden 14.487 (+18) Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. 800 Personen sind akut erkrankt. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen bei 205,0 (-9.2).