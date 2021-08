Stadtverwaltung Leverkusen : Drei Wochen geschlossen – FDP kritisiert Bauaufsicht

Leverkusen Die von der Stadtverwaltung angekündigte Schließung der Bauaufsicht für die Öffentlichkeit über einen Zeitraum von drei Wochen hat Reaktionen im Stadtrat ausgelöst. Die FDP-Fraktion spricht von einem „Skandal“.

Überall in der Stadt seien Bauprojekte in Gange, würden Bauanträge gestellt und insbesondere in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten sei derzeit der zügige Wiederaufbau angesagt, schreibt die FDP. „Da mutet es schon befremdlich an, dass die viel beschäftigte Bauaufsicht sich für die kommenden drei Wochen aus dem so wichtigen Tagesgeschäft zurückzieht“, sagt FDP-Fraktionschefin Monika Ballin-Meyer-Ahrens. „In der Stadtverwaltung arbeiten annähernd 2000 Menschen. Da sollte es doch möglich sein, dass auf dem Wege der Amtshilfe bzw. der Abordnung Mitarbeitende aus anderen Fachbereichen die Bearbeitung der Textbausteine übernehmen.“