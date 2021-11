Gewerbegebiet entlang der A 44 : Nach Meerbuscher Rückzieher: Krefeld soll schnell reagieren

Krefeld Die Freien Demokraten wollen am 7. Dezember von der Stadtverwaltung wissen, wie die Zukunft des A44-Gewerbegebietes aussehen könnte.

Die Ankündigung der Meerbuscher CDU , ihre Zustimmung zum interkommunalen Gewerbegebiet der Städte Krefeld und Meerbusch entlang der Bundesautobahn 44 zurückzuziehen und einen entsprechenden Ratsbeschluss in der Nachbarstadt zu beantragen, haben die Freien Demokraten aus Krefeld zum Anlass genommen, die neue Lage in der Seidenstadt zu diskutieren (wir berichteten).

Nachdem das Nein der Meerbuscher CDU-Fraktion zu einem gemeinsamen Gewerbegebiet mit Krefeld entlang der A 44 bekannt geworden sei, wünsche sich die FDP-Stadtratsfraktion einen Sachstandsbericht in der Sitzung des Ausschusses für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung am Dienstag, 7. Dezember. Sie wolle wissen, ob für ein eigenständiges Gewerbegebiet auf Krefelder Stadtgebiet mit 51 Hektar Fläche eine Realisierungschance gebe.

„Bedenken gegen das gemeinsame Gewerbegebiet mit Krefeld hat es nicht nur in der dortigen CDU-Fraktion gegeben. Bereits im vergangenen Jahr war bei gemeinsamen Gesprächen von Politik und Verwaltung der beiden Städte deutlich geworden, dass jedenfalls in der Meerbuscher Politik ein eigenes Gewerbegebiet große Fürsprecher hat“, sagte FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann, der an den damaligen Gesprächen teilnahm.