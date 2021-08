Biergarten in Leverkusen eröffnet : Auf ein Bier bei Basti und Max

Sebastian Pastor (links) hat einen Biergarten an der Bismarcksraße eröffnet. Lutz Hoeppner leitet die Außengatronomie. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Küppersteg Kicken, essen und trinken. Im neuen Biergarten gegenüber der BayArena an der Bismarckstraße kommen nicht nur Sportfreunde auf ihre Kosten. Das versprechen die Betreiber Basti (Sebastian) Pastor und Max (Maximilian) Bremicker.

Erst Corona, dann Hochwasser. Nachdem die bisherigen Probleme abgearbeitet sind, können die Freunde Basti (Sebastian) Pastor und Max (Maximilian) Bremicker ihren neuen Biergarten an der Bismarckstraße 127 nun endlich offiziell eröffnen. Das Gartenlokal zwischen Ostermann-Arena und Dhünn nennt sich „BAX“ - zusammengesetzt aus den Namen der Männer, die sozusagen als kreative Köpfe hinter der Theke stehen.

Ganz wörtlich zu nehmen ist das aber nicht. Denn während der 37-jährige Leverkusener Basti Pastor weiterhin in seinem Beruf tätig und im Betrieb vor allem als Gesellschafter mitverantwortlich sein wird, fungiert der 39-jährige Max Bremicker offiziell als Geschäftsführer, obwohl er Inhaber und Leiter einer Reitanlage in Lohmar aktiv ist. Verantwortlich für die Gastronomie in dem Gartenlokal ist Lutz Höppner.

Info Biergarten öffnet an Wochenenden Geöffnet Die Gartenwirtschaft „BAX-Biergarten“, Bismarckstraße 127 in Küppersteg, ist vorläufig zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag 15 bis 22 Uhr; Samstag 13 bis 22 Uhr; Sonntag 13 bis 21 Uhr Spende Obwohl die beiden Betreiber, Basti und Max, ebenfalls vom Hochwasser betroffen waren, spendieren sie am kommenden Wochenende jeweils einen Euro pro verkauftem Biergetränk an die Hochwasserhilfe der Bürgerstiftung Leverkusen. Zur Verstärkung werden weitere Servicekräfte dringend gesucht, aber vor allem an Spieltagen von Bayer 04 Leverkusen. Weitere Infos im Internet: www.bax-biergarten.de

Völlig neu ist die Einrichtung auch nicht. Die Gaststätte mitten im Sport- und Freizeitherzen der Stadt war bereits als „Pille-Sportsbar“ bekannt, ehe die Männer den Mietvertrag mit dem Sportpark Leverkusen (SPL) bis zum Jahr 2037 unterzeichneten. Die urbayerische Biergarten-Tradition hatten sie während ihres Management-Studiums in München kennenlernten.

Zum gesamten Mietobjekt gehört außerdem das „Soccer-Center“. Einst beherbergte dieses Gebäude die städtische Eissporthalle, die im Dezember 1982 eröffnet und nur in den Wintermonaten betrieben wurde. Die 1800 Quadratmeter große Eisfläche war sowohl zum Vergnügen der Bevölkerung als auch für öffentliche Eislaufveranstaltungen bestimmt, fungierte zudem als Austragungsort für so manches hochkarätige Eislauf-Event. Im Jahr 2007 kam das Aus. Danach wurde die Halle für Indoor-Fußball umgebaut.

Das ist bis heute unverändert – selbst wenn die Anlage ganz frisch erneuert und aufpoliert wurde. „Sanitäre Anlagen, Umkleiden, Beleuchtung und Kunstrasen haben wir erneuert, für Zuschauer außerdem Heizstrahler über der Tribüne angebracht“, beschreibt Basti die sichtbaren Veränderungen an insgesamt vier Indoor-Plätzen. Seinen Angaben zufolge wurde ein mittlerer sechsstelliger Betrag für Innen- und Außenanlagen investiert. Doch es hat sich gelohnt, wie sich bei einer Vorbesichtigung des großen Areals herausstellt, dass – aufgeteilt in drei Bereiche – Platz für mehr als 1500 Gäste bietet. Kinder haben einen eigenen Spielplatz. Fahrradfahrer können ihren Drahtesel direkt am „BAX“ abstellen. Für Autofahrer gibt es – außer bei Heimspielen – genügend kostenfreie Parkplätze.

Der Biergarten gegenüber der BayArena war besonders vor Heimspielen von Bayer 04 stets gut besucht. Sobald die Bundesliga wieder Zuschauer erlaubt, dürfte „BAX“ erneut zur Anlaufstelle Nummer Eins in Sachen Bratwurst, Bier und Brezel für alle Heim- und Auswärtsfans werden.

Neben Gastfreundschaft setzt die Gartenwirtschaft „von Freunden für Freunde“ vor allem auf Köstlichkeiten aus der Region und unterstützt damit zugleich Leverkusener Betriebe und Unternehmen. Denn selbst wenn die Biergarten-Tradition ursprünglich aus Bayern kommt – damals durften Gäste noch ihre eigene Brotzeit mitbringen – will „BAX“ den alten Brauch mit rheinischer Geselligkeit in geselliger Runde unter freiem Himmel verbinden. Mitbringen von eigenen Speisen ist natürlich weder erwünscht noch notwendig. In der „Schlemmer Scheune“ gibt es Getränke, Snacks und einfache Speisen wie Currywurst, Leberkäse oder Flammkuchen. In der Bar werden Heißgetränke, außerdem Kaffee und Kuchen serviert.