Feuerschein nach Knall : Wohnungsbrand in Hitdorf

Feuerwehreinsatz an der Kocherstraße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Hitdorf Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr meldeten mehrere Anrufer in der Kocherstraße Feuerschein in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses, nachdem vorher ein Knall zu hören gewesen war.

