Explosion im Chempark : Leverkusen ist „Hochrisiko-Stadt“

Leverkusen Zwei Wochen nach der Explosion im Chempark-Entsorgungszentum wird immer noch ein Mensch vermisst. Die Brandermittler dürfen noch nicht an den Explosionsort. Greenpeace will bald seine komplette Analyse vorstellen. Polizei hat 50 Zeugen vernommen.

„Wir sehen mit Interesse allen konkreten Ergebnissen von Greenpeace entgegen“, sagt Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann. „Sobald alle Greenpeace-Daten vorliegen, können wir ausführlich abschließende Vergleiche zwischen den Messmethodiken und den gemessenen Gehalten an Dioxinen und anderen Stoffen herstellen.“ Der große Teil der bisher von Greenpeace vorgelegten Analysen bestätige die Einschätzung des Lanuv, dass es in der Umgebung der Sondermüllverbrennungsanlage Bürrig „sehr wahrscheinlich nicht zu einem relevanten Stoffeintrag, insbesondere auch bzgl. Dioxinen gekommen ist“. Eine Unterscheidung gebe es bei zwei Rußpartikelproben, in denen von Greenpeace erhöhte Dioxingehalte für Kinderspielflächen gemessen wurden. Der Grenzwert liege bei 100 ng/kg. „Dies bestätigt die bestehende Empfehlung des Lanuv, rußbeaufschlagte Flächen und Gegenstände zu reinigen, und die verwendeten Putztücher sowie Rußrückstände in der Restmülltonne zu entsorgen“ sagt Deitermann. Zum Vergleich verweist er darauf, dass dass PCDD/F-Gehalte (Dioxine) „in Gartenböden des Ballungsraumes häufig im Bereich um 20 ng/kg liegen“.

Leverkusens Bundestagsabgeordneter, der Mediziner Karl Lauterbach (SPD), fordert in Bezug auf die Messungen von Lanuv und Greenpeace: „Es muss mit offenen Karten gespielt werden. Keine Andeutungen oder Unterstellungen. Das passt nicht in diese Situation. Greenpeace und Lanuv müssen präzise darstellen, wie was wo gemessen wurde, müssen Messdaten und Messmethodik offenlegen, die Ergebnisse vergleichen und aufklären, wo die Unterschiede herkommen.“ Über das Ergebnis des Lanuv sei er erleichtert gewesen, „gleichzeitig besorgt, ob es denn sein kann, dass bei so viel organischem Material, was verbrannt ist, so wenig an Stoffen wie etwa Dixoinen, ausgetreten sein sollen“. In Lauterbachs Büro hätten sich 50 bis 60 Leverkusener Bürger zu dem Thema gemeldet. „Manche haben berichtet, der Lack an ihrem Auto sei in Folge der Explosion verbrannt, andere erzählten von toten Fischen im Gartenteich.“ Die meisten seien einfach sehr besorgt gewesen, dass doch mehr passiert sein könnte und fragten sich, wie es sein kann, dass solch eine Anlage mitten in der Stadt stehe.