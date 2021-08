Die Lage im Handwerk : Deutliches Plus bei Ausbildungsverträgen

Ein Auszubildender im Tischler-Handwerk. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Leverkusen Zufrieden zeigt sich die Handwerkskammer zu Köln, die auch für Leverkusen zuständig ist, mit der aktuellen Lage am Ausbidungsmarkt. Es habe „erneut ein dickes Plus an abgeschlossenen Ausbildungsverträgen“ gegeben, meldet die Kammer.

(bu) Die Zahlen des regionalen Ausbildungsmarktes liegen vor: Und wie schon im Vormonat Juni stellt die Handwerkskammer zu Köln unverändert positive Zahlen fest. Allein im Juli sind nochmals über 1100 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge bei der Kammer erfasst worden. Insgesamt beginnen demnach in diesen Tagen 3086 junge Menschen im Bezirk der Handwerkskammer zu Köln eine handwerkliche Ausbildung.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 40,2 Prozent (2020: 2.201 Verträge). Auch im Vergleich zum „Vor-Corona-Jahr“ 2019 (2686 Verträge) erreicht das regionale Handwerk mit einem Plus von 14,9 Prozent eindrucksvolle Zahlen.

Hauptgeschäftsführer Garrelt Duin kommentiert das so: „Diese Zahlen stimmen mich sehr optimistisch. Sie verdeutlichen einmal mehr die Ausbildungsstärke des Handwerks.“

Derzeit gibt es noch rund 550 freie Ausbildungsplätze im Bezirk der Handwerkskammer zu Köln. Das Team der Karrierewerkstatt berät Interessierte gerne individuell in Einzelgesprächen.

Die zentrale Rufnummer für eine Terminvereinbarung lautet: 0221-2022-144, per WhatsApp ist die Kontaktaufnahme über die Mobilnummer 0151-40152386 möglich.

