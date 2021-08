Benefizkonzert im Scala-Club : Mit „Lev Aid“ und „En unserem Veedel“ gegen die Flutschäden

Leverkusen-Opladen Knapp 7000 Euro brachte ein Benefiz-Abend im Scala-Club Opladen für die Flutopfer-Hilfe. Die „Legendary Ghetto Dance Band“ hatte zum Konzertabend für den guten Zweck geladen. Dazu kamen Gastmusiker, Talkgäste und – live und digital – eine prima Stimmung.

(kno) Die Stimmung zeigt nur in eine Richtung, wenn die „Legendary Ghetto Dance Band“ auf der Bühne steht: steil nach oben. Zugunsten der Flutopfer aus Leverkusen und Leichlingen plante die Coverband nach 18 Monaten Corona-Zwangspause wieder einen Live-Auftritt. Das Motto des Abends im Scala-Club: „#levaid“ – eine nicht nur kleine Anspielung auf das große Benefiz-Konzert für Afrika, organisiert von Bob Geldof und Midge Ure Mitte der 1980er Jahre. Anders aber als damals im Londoner Wembley und dem Kennedy-Stadium in Philadephia gab es bei der Opladener Version eine Tombola mit Aktivfaktor. Sie war für Online-Zuschauer gedacht, wurde aber mit Spielaktionen fürs Publikum ergänzt, das so auch Preise gewinnen konnte.

Gewinnen sollten vor allem aber die Opfer der Flut an diesem Abend. Und so gingen Eintrittspreise und Tombola-Erlöse aufs Spendenkonto der Bürgerstiftung Leverkusen – die verteilt das Geld wiederum an die vom Hochwasser Betroffenen. Geschäftsführer Manuel Bast berichtete auf dem Talksofa, wie die Aktion derzeit läuft. Auf dem Sofa nahmen an dem Abend weitere Gäste Platz – Helfer und Betroffene schilderten, wie sie die Katastrophe und ihre Folgen erlebten.