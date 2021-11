Ratinger Stadion : FDP: Stadionrasen ist wie eine Wiese

Ratingen Die Liberalen fordern, dass der Untergrund von Experten untersucht wird.

Der Naturrasen im Stadion sei in einem wiesenartigen Zustand und entspreche absolut nicht mehr den sportlichen Voraussetzungen einer höheren Amateur-Fußballliga, betonen die Liberalen in einem aktuellen Schreiben. Der Naturrasen müsse untersucht und einer Bewertung unterzogen werden. Dazu gehörten zum Beispiel Felduntersuchungen (etwa Wasserinfiltration der Rasentragschicht, Bestand der Scherfestigkeit). Der daraus entstehende Untersuchungsbericht zeige entsprechende Maßnahmen auf.

Die FDP hat bereits über das Bundesinstitut für Sportwissenschaft und der Sektion des IAKS (International Association for Sports and Leisure Activities) in Köln Kontakt zu einem renommierten Planungsbüro und Prüflabor in Sachsen aufgenommen – dies zur Unterstützung der Stadtverwaltung.