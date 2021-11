Diskussion um Haushaltskonsolidierung in Jüchen : SPD: Grundsteuer soll weniger stark steigen als geplant

Jüchen Die Sozialdemokraten wollen auf die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Anhebung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A komplett verzichten, der Anstieg bei der Grundsteuer B soll erheblich geringer ausfallen. CDU und FDP, Kooperationspartner im Stadtrat, wollen am Dienstag das Thema Steueranhebung besprechen.

Für die Grundsteuer B (für bebaute und unbebaute Grundstücke) will die SPD einen erheblich geringeren Anstieg als die Verwaltung: Statt um 100 Prozentpunkte soll der Hebesatz lediglich um 40 auf 480 Prozentpunkte steigen. „Damit werden Mieter und Hausbesitzer deutlich weniger belastet“, so Schneider. Mit der geringeren Anhebung soll der Satz an den fiktiven Hebesatz angeglichen werden, „um Verluste bei den Schlüsselzuweisungen des Landes in Zukunft zu vermeiden“. Beim fiktiven Hebesatz handelt es sich um die vom Land der Kommune unterstellten Steuerkraft, er wird etwa bei Zuweisungen berücksichtigt.