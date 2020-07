Bahnstadt Opladen : Ledigenheim erwacht zu neuem Leben

Das Ledigenheim gehört zu den historischen Gebäuden in der Bahnstadt, die erhalten bleiben. Aus der Schlafstätte wird ein Bürogebäude. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Ein weiteres Teilchen im Bahnstadt-Mosaik wird fertig: Das denkmalgeschützte Gebäude an der Werkstättenstraße diente einst als Schlafstätte für Arbeiter. Jetzt wird es zum Bürogebäude mit historischem Charme.

Opladen Das Ledigenheim in der neuen Bahnstadt zählt neben Wasserturm und Hauptmagazin zu den Gebäuden, die in den Anfängen der ehemaligen Königlichen Eisenbahn-Hauptwerkstatt Opladen entstanden und erhalten geblieben sind. Im Dezember 2017 erwarb der frühere Leverkusener Sven Heyden, Geschäftsführer der Firma Baukonzept Real Estate, das seit 2011 unter Denkmalschutz stehende historische Gebäude. „Ich hatte das Gefühl, es war ein verwunschenes Haus, das im Inneren extrem abenteuerlich aussah“, erinnert sich Heyden an seinen ersten Eindruck. „Im Keller standen wir bis zu den Knien im Dreck.“