Neues Wohn- und Geschäftshaus ist fertig : Bauverein: Bunte Reihe an der Kämpchenstraße

Bauverein: Bunte Reihe an der Kämpchenstraße

Alexander Dederichs, Meral Tosun und Uwe Richrath (v.l.) begingen den Abschluss der Bauarbeiten an der Kämpchenstraße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Es gab hitzige Diskussion zum Bauvorhaben. Anlieger wie etwa Geschäftsleute und Dienstleister klagten über den Schwund des öffentlichen Parkplatzes durch den Neubau. Jetzt ist der Gebäudekomplex fertig. Und: Geschäftsleute können noch Parkplätze für Kunden mieten.

Wo einmal öffentliche Parkplätze das Bild prägten, hat der Gemeinnützige Bauverein Opladen (GBO) ein farbenfrohes Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Die Fassade mit einem Mix aus verschiedenen Blautönen, Gelb, Orange und Rot erinnert ein wenig an Italien oder andere südliche Gefilde. Im Erdgeschoss des Neubaus in der Kämpchenstraße werden bis Anfang August zwei Dienstleister einziehen, die 420 Quadratmeter großen Räume sind nach neuen technischen Anforderungen mit integrierten Kühl- und Heizdecken ausgestattet.

Was das genau bedeutet, erläuterte Alexander Dederichs, technischer Vorstand des GBO, am Donnerstag vor Ort: „Wenn die gewerblichen Mieter im Sommer ihre Kühlung einstellen, wird das ‚Abfallprodukt‘ Wärme den Wohnungsmietern für die Warmwasserbereitung zur Verfügung gestellt.“ Insgesamt 20 Wohnungen verteilen sich darüber auf drei Stockwerken und einer Fläche von 1550 Quadratmetern. Dazu kommen zwei jeweils 150 Quadratmeter große Penthouse-Wohnungen mit Dachterrassen im vierten Obergeschoss. „Alleine für diesen Standort gab es 100 Bewerber“, berichtete der kaufmämnnische Vorstand Meral Tosun. „Das zeigt, wie stark Wohnraum in Opladen gefragt ist“, fügte sie hinzu.