Schatzmeister der Altstadtfunken : Peter Gollan – der närrische Buchhalter

Info

Freizeit eines Rentners Peter Gollan wohnt in Quettingen. Derzeit baut er sich im Garten eine „Schwadbud“ für Treffen mit Freunden auf. Künftig will der Rentner seinen Sport intensivieren, mehr Bücher lesen und sich bei den Bürgerschützen Quettingen tummeln. Ein Amt strebt er nicht an. Vor allem aber will Gollan mehr Zeit mit Ehefrau Doris verbringen.

Treue Als Offizier bleibt Peter Gollan auch den Altstadtfunken treu.