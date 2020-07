Digitalisierung : Lernplattform für Leverkusener Schüler

Schuldezernent Marc Adomat und Oberbürgermeister Uwe Richrath setzen auf eine neue digitale Lernplattform an weiterführenden Schulen in der Stadt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Schüler auf Leverkusens weiterführenden Schulen bekommen eine digitale Lernplattform. Den Auftrag erteilte Oberbürgermeister Uwe Richrath dazu nun dem städtischen IT-Dienstleister ivl GmbH.

Die Plattform setzt auf die Anwendungen Microsoft Azure und Office 365. So haben Lehrer und Schüler verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die unterwegs mit dem Handy oder Tablet oder aber zu Hause mit dem Notebook erfolgen kann. Sie können gemeinschaftlich an Präsentationen oder Arbeitstabellen arbeiten, Videokonferenzen abhalten und ihre Ergebnisse in virtuellen Team-Räumen sichern.