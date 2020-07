Corona aktuell : Fallzahlen ziehen wieder leicht an

Fallzahlen ziehen wieder leicht an

Das Coronavirus hält weiterhin die Welt in Atem. In Leverkusen ging die Zahl der Betroffenen nun wieder hoch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Von einem Tag auf den anderen gibt es sieben Infizierte mehr in Leverkusen. Insgesamt sind, Stand Donnerstag, 18 Menschen an Covid-19 erkrankt. Die Stadt spricht von einem moderaten Anstieg.

Fallzahlen 18 Leverkusener sind Stand Donnerstag an Coid-19 erkrankt. Ein Plus von sieben Betroffenen im Vergleich zum Vortrag. Insgesamt nennt die Stadt nun 274 Infizierte. Davon gelten 251 als wieder genesen, das sind zwei mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus liegt weiterhin bei fünf.