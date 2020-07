Segler muss für halbe Million Euro renoviert werden : Die Schiffsbrücke ist wieder geöffnet

Leverkusen Rhein-Hochwasser, A1-Brückenbau, Corona – die Wupperschiffsbrücke musste jüngst mit Einschränkungen zurechtkommen. Jetzt ist sie wieder offen, und die Macher haben viel vor. Unter anderem steht eine Renovierung an.

Lernort Trotz Corona gibt es zahlreiche Pläne beim Förderverein Schiffsbrücke. So laufen aktuell Gespräche, den Ort in einen außerschulischen Lernort zu verwandeln. Bereits für die Herbstferien sind Angebote für Kinder vorgesehen. Auch eine musikalische Matinee und Lesung am Abend sind bei schönem Wetter denkbar. Über Details werden Besucher rechtzeitig informiert. Weitere Infos: www.schiffsbruecke.com

Danach dauerte es eine Weile, bis man herausfand, wer überhaupt Eigner der Schiffsbrücke war. Schließlich konnten die Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Genau am 14. Februar 1996 übereignete der Rheindorfer Heinrich Schallenberg die Brückenanlage, die 1982 in seinen Besitz gekommen war, dem Förderverein als Sachspende. Schon frühzeitig hatte Pelzer die Chance erkannt, ein Stück Lokalgeschichte retten zu können. Bereits 1775 existierte eine Brücke zwischen Rheindorf und Wiesdorf. Diese kurze Verbindung an der Wuppermündung wurde 1920 durch einen Steg ersetzt, für den bereits offene Holzboote als Schwimmkörper benutzt wurden. Der ehemalige Rheinschiffer Heinrich Gless besaß die Rechte daran und erhob Brückenzoll. Er war es auch, der 1956 die ersten beiden Plattbodenschiffe als schwimmende Lösung für eine stabile und dauerhafte Schiffsbrücke erwarb und ihnen die Namen „Einigkeit“ und „Freiheit“ gab. Elf Jahre später kam das Boot „Recht“ hinzu. Das Ensemble wurde fortan attraktives Ausflugsziel und Anziehungspunkt für Spaziergänger.

Inzwischen ist die gesamte Anlage nicht nur die letzte ihrer Art in Deutschland, sondern zugleich auch einzigartig in Westeuropa. Gabriele Pelzer: „Wir wussten von Anfang an, dass es teuer werden würde.“ Insgesamt zwei Millionen Euro sind bisher in das Projekt „Schiffsbrücke Wuppermündung“ geflossen, unter anderem finanziert von Bund und Land, von verschiedenen Stiftungen und Spendern wie Chempark, Diakonisches Werk und Sparkasse.