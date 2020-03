Corona aktuell : Bürgerliste fordert Verschiebung der Kommunalwahl

Bei der Kommunalwahl im September soll sich auch entscheiden, wer die Stadt als Oberbürgermeister im Wiesdorfer Rathaus führt. Die Bürgerliste sähe die Wahl lieber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.... Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Fallzahlen – Gesundheitsdezernent Alexander Lünenbach nennt am Mittwochmorgen 65 nachgewiesene Corona-Fälle in Leverkusen. 1234 Leverkusener seien derzeit insgesamt in häuslicher Quarantäne.

Die Bürgerliste fordert derweil eine Sondersitzung des Rates beziehungsweise des Hauptausschusses mit entsprechender gesundheitlicher Absicherung. Diskutiert werden soll dann eine Verschiebung der Kommunalwahl. die in NRW für September vorgesehen ist. Denn wegen der Epidemie seien die Aufstellung der Kandidaten, der Wahlkampf und die Vorstellung der Kandidaten in der Öffentlichkeit „nahezu unmöglich“, notiert Fraktionschef Erhard Schoofs in einem Schreiben an Stadtchef Uwe Richrath

Hitdorfer Schützenfest Das für den 21. bis 24. Mai geplant Fest wird auf unbestimmte zeit verschoben, teilen die Schützenbrüder aus Hitdorf mit.

Reparaturwertstatt Der nächste Termin im Don-Bosco-Saal in Wiesdorf und die Termine im April fallen aus. Auch die offene Werkstatt im Probierwerk Leverkusen bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

(LH)