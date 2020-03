Autobahn 1 : Die ersten Brückenpfeiler wachsen

Leverkusen In den nächsten Wochen sollen Schiffe aus Rotterdam die Stahlbauteile für den A 1-Bauwerkskörper bringen.

Die beiden Pylonen werden in den nächsten Monaten ebenfalls gen Himmel wachsen. Zunächst muss aber das Hochwasser, das derzeit noch auf der Kölner Seite in der Grube steht, abziehen. Zwischen den Pfeilern, Kränen und Baumaterialien sind zwei Anlegestellen – auf jeder Rheinseite eine – auszumachen, an denen die Schiffe aus Rotterdam festmachen werden, die die Stahlteile der Brücke bringen. Das Hochwasser beeinträchtigt derzeit aber auch noch die frisch entstandenen Anleger, so dass die Stahlteile aus den Niederlanden erst in ein paar Wochen gebracht werden. Einen genauen Ablaufplan, wann was verschweißt werden soll, gebe es noch nicht. Auch Straßen NRW plant wegen der Corona-Epidemie derzeit mit Maß und so, dass Baukolonnen einsatzfähig bleiben, heißt es weiter.